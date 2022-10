F1 | GP Messico 2022 replica gara su TV8 | orario | canale e come vederla

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il GP dela Città deldi F1 sarà visibile insu TV8. Di seguito allora ecco tutte le informazioni suvedere la differita della ventesimastagionale. L’appuntamento sul circuito centramericano Hermanos Hernandez sarà serale in Italia in virtù del fusoe TV8 trasmetterà l’evento in: lainizierà alle ore 21 di domenica 30 ottobre e alle ore 22 scatterà la differita sul8 del telecomando, adunque ancora in corso. Ci si attendono emozioni forti e spettacolo. La diretta testualedi consueto sarà proposta da Sportface.it. Domenica 30 ottobre ...

Il Circus della Formula Uno sbarca in, è la tappa n.20, terzultimo appuntamento della stagione. Ma i giochi del Mondiale sono già fatti: Verstappen è campione del mondo e la sua Red Bull ...PROGRAMMA GPF1 SU TV8 DOMENICA 30 OTTOBREMESSICO - Max Verstappen in pole position nel Gp del Messico 2022. L'olandese della Red Bull, già campione del mondo, è stato il più veloce nelle qualifiche con un giro in 1'17''775.Quarta fila conquistata e due Alpine alle spalle: le qualifiche di Lando Norris in Messico sono state più che soddisfacente per stessa ammissione dell'inglese. Il pilota della McLaren ha bene a mente ...