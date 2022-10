Così Putin vuole accerchiare l' Ucraina Le mani della Russia sulla Moldavia

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 ottobre 2022) Lamettere le. Il piccolo paesegalassia ex sovietica, candidato all'adesione all'Unione europea, è finito nelle mire del Cremlino nell'ambitoguerra ine dei nuovi equilibri geopolitici che questa sta determinando. Tanto che Vladimirstarebbe lavorando a un piano segreto per prendersi il Paese con capitale Chisinau. "Questa settimana il dipartimento del Tesoro americano ha messolista delle sanzioni un politico, Ilan Shor, e lo ha accusato di partecipare a un piano segreto russo per prendere il controllo del piccolo paese di due milioni e mezzo di abitanti", scrive Repubblica secondo cui il politico ...