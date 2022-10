Coppia di fidanzati minacciata nel Napoletano con una spranga di ferro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La scorsa notte, verso le 4.30, a Qualiano, in provincia di Napoli, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via del Cimitero dove poco prima dueni che si erano appartati erano stati rapinati da tre banditi che, minacciandoli con unain, si sono fatti consegnare soldi e effetti personali per poi fuggire. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

Unadidi 16 e 20 anni di origine marocchina è stata multata per 20mila euro per atti osceni in luogo pubblico. I due giovanissimi stavano facendo sesso nel parco di San Giorgio al Piano ...I due sono indagati per 'rapina aggravata in concorso' in relazione ai fatti avvenuti il 21 ottobre corrente in una strada della prima periferia pistoiese allorché, mentre unadi... Coppia fidanzati minacciata nel Napoletano con spranga ferro - Campania Violenza gratuita a San Giovanni Crisostomo. Gasparinetti: «Dove sei, Brugnaro». Il giorno prima un altro episodio ...(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - La scorsa notte, verso le 4.30, a Qualiano, in provincia di Napoli, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via d ...