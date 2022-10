Bari | travolto davanti agli amici mentre esce di casa | morto 19enne

Leggi su tpi

(Di domenica 30 ottobre 2022) Era appena uscito di, per raggiungere gliche lo aspettavano a pochi metri di distanza. IlLudovico De Pandis è stato invecee ucciso da un’auto che percorreva la strada di fronte alla sua abitazione. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21,30, a Conversano, nel barese. Secondo gli inquirenti, il ragazzo è stato colpito appena fuori dalla sua abitazione, di fronteche lo erano venuti a prendere per trascorrere insieme il sabato sera. Alla guida dell’auto una 29enne, risultata negativa ai test tossicologici. La donna, in stato di shock dopo l’incidente, non si sarebbe accorta del ragazzo, prendendolo in pieno. A ridurre la visibilità potrebbe aver contribuito la nebbia, in quel momento presente sulla provinciale 101.