(Di domenica 30 ottobre 2022)al cinema con Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington. Regia di David O. Russell. Produzione USA 2022. Durata: 2 ore e 13 minuti LA TRAMA Negli anni 20 a New York due reduci di guerra, une un, si fanno coinvolgere dalla figlia del loro ex comandante in un indagine per omicidio. Il comandante è morto in circostanze misteriose. La figlia scopre che è stato vittima di una congiura ma subito dopo è accoppata pure lei (buttata sotto un taxi). La colpa è data ai due reduci . Per discolparsi i due chiedono aiuto a una ragazza dei quartieri alti che fu l'amore di entrambi adalla fine della guerra. PERCHE' VEDERLO perchè anche contro la propria volontà si viene presi dal gioco di scatole cinesi che la regia riesce desto e brillante cambiando senza remore registro ...

Liberoquotidiano.it

... dove vive ossessionato da un'ideae ancora indefinita per la stesura di una nuova commedia. ... '' , film diretto da David O. Russell , ambientato negli anni '30, racconta la storia di ...Come se non fosse passato un giorno da. Nonostante poi la storia prenda pieghe molto ... con la risoluzione delle indagini e dei misteri, sarà poi la parte piùdel film, tirata per le ... "Amsterdam", la strana storia di un medico e di un avvocato Dal 3 Novembre in sala il nuovo film di David O'Russell, pieno di star ma anche a modo suo fuori di testa. Se non siete amanti dei film incasinati forse meglio stare alla larga da Amsterdam, se non vi ...Il film di David O. Russell in America si è rivelato un flop e non ha convinto la critica. Eppure si può spezzare una lancia in suo favore ...