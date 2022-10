Zazzaroni | «Cristiano Ronaldo è un fenomeno»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, oggi in prima pagina rievoca una frase di Roberto Baggio – «non mettersi mai contro i campioni, tanto quelli alla fine vincono sempre» – per esaltare il momento di, tornato al gol in Europa League giovedì scorso. E fa il suo endorsement per Qatar 2022: «Ai Mondiali tiferò per. L’ho detto e lo ripeto. Perl’individualista,che è finito quattro anni fa» – ho sentito ‘sta cazzata –l’antipatico che non fa gruppo perché pensa solo a sé stesso, al gol (suo) capace di armonizzare punti di vista molto diversi, al fatturato personale». E aggiunge: «Tiferò perperché, oltre ad aver segnato – insieme a Leo Messi – gli ultimi ...