Uomini e Donne | Isabella e Fabio si sono trasferiti a Dubai | ecco la loro casa da sogno

Frecciata social da parte di Tomaso Trussardi . Da mesi, ormai, l'ex marito di Michelle Hunziker è al centro del gossip per via di un presunto flirt con una dama di. L'indiscrezione è arrivata dall'influencer Amedeo Venza , che ha così negato il ritorno di fiamma tra l'imprenditore e la soubrette svizzera. Ma se finora Trussardi non ha mai dato ......un quadro generale di difesa dei diritti e di parità degli esseri umani (guai a chiamarli ""),... Quel buonismo del "va tutto bene", delle quote rosa (con cui in realtà si mortificano le...Uomini e Donne, Tina è scatenata e crea caos in studio lasciando Maria De Filippi senza parole: l’opinionista ancora protagonista. Da anni presente a Uomini e Donne, Tina è ormai parte integrante del ...Tomaso Trussardi non ci sta. L’imprenditore bergamasco, ex marito di Michelle Hunziker, ha sempre sottolineato quanto sia importante la sua privacy tanto da essere sempre stato all’ombra del gossip ma ...