Serie A | tutto facile per l' Inter | Samp battuta 3 - 0 - Sport - Calcio - quotidiano net

... Sbaglia praticamente. Dalle sue parti, l'Inter passa praticamente sempre. In affanno ... Settima vittoria nelle ultime otto gare, con lainterrotta solo dal pari di Barcellona. Le nubi di ...E poi offerta agli sguardi dei 500 clienti del Cavallino rampante, radunati sul Santerno da...per le mani un gioiello tecnologico destinato a esportare poi i suoi contenuti sulle auto di. ...Quarto successo di fila in campionato. San Siro accoglie con un'ovazione uno dei suoi eroi del triplete: Dejan Stankovic, ora sulla panchina doriana LA CRONACA (ANSA) ...E' successo letteralmente di tutto al termine della partita tra Montevarchi e Cesena, valida per l'undicesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Nella sala stampa del "Brilli Peri" erano ...