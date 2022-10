Pescatori di frodo al Circeo | sequestrati blocchi di cemento | tubi in pvc e cime illegali

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 ottobre 2022) San Felice– Ben 400 metri di cima con ben 55in pvc (diametro 15 cm) e 10 (dieci)disono stati sottoposti a sequestro da parte del personale militare della Guardia Costiera di San Felice. Rinvenuti in mare a circa 400 metri dalla costa di Golfo Sereno, tratto di litorale posto a levante del Promontorio, gli attrezzi vengono illegalmente impiegati dasportivi per la cattura dei polpi e di altre specie simili. Infatti, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 30 dicembre 2019 (art. 1 comma 3), in vigore ormai dal 10 marzo 2020, “Nell’ambito della pesca sportiva/ricreativa, sono consentiti la detenzione e l’impiego di un quantitativo massimo di 2 «barattoli» o «», in materiale plastico e/o PVC, per ...