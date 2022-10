Perché non ha senso che Meloni accontenti Salvini sul contante Il commento di Cazzola

Leggi su formiche

(Di sabato 29 ottobre 2022) Giorgiaha tenuto testa ai suoi alleati quando si trattava di definire gli incarichi ministeriali, ha diffidato Silvio Berlusconi di escludere Forza Italia dalla maggioranza (anche a costo di non rinunciare a formare il governo) se non fosse stata confermata – dopo i video recanti le esibizioni filo-Putin del Cav – l’appartenenza all’Occidente, alla Nato e all’Unione europea. Nelle comunicazioni e nelle repliche nel corso del dibattito sulla fiducia, non si è spesa molto, a volte persino per niente, sulle proposte che sono farina del sacco degli alleati. Come è stato possibile che dopo settimane di fermezza,abbia deciso di accontentare uno degli alleati (Matteo) su una questione: l’aumento del tetto delche può essere usato come pagamento? Per sostenere questa posizione, nella replica ...