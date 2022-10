Osimhen - Kvara show! Poker e record | il film di Napoli - Sassuolo

Tredicesima vittoria di fila (ottava in A) e primo posto confermato. Il Napoli domina il Sassuolo per 4 - 0 grazie alla super coppia- ...L'intesa conè bellissima. Ha lasciato l'intero Maradona con il fiato sospeso nel secondo tempo quando è andato giù per un infortunio ma si è rialzato facendo esultare i 50 mila tifosi ...Il Napoli continua a vincere e convincere: 4-0 al Maradona contro il Sassuolo nel giorno del compleanno di Diego Armando. Tripletta per Osimhen e gol di Kvaratskhelia per una squadra che fa sognare i ...La SSC Napoli sul sito ufficiale del club ha così commentato la vittoria sul Sassuolo. “Nel nome di Diego e nel segno di Victor. Nel sabato del Villaggio che attende e celebra la nascita del D10S nell ...