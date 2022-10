Ong | processo Iuventa | ennesimo rinvio L’avvocato dei 4 imputati | “Nessun passo in avanti del giudice”

Leggi su tpi

(Di sabato 29 ottobre 2022)delcontro quattro attivisti della navedella “Jugend Rettet”, nel più importantecontro le Ong. Glirischiano 20 anni di carcere a testa, e 15 mila euro di multa per ogni salvataggio effettuato. Quello della, insieme a Medici Senza Frontiere (MSF) e Save the Children, e? l’ultimo caso in cui si rischiano lunghe pene detentive legate alle operazioni SAR nel Mediterraneo centrale. La sostanza dell’accusa è quella che alcune navi delle Ong nel tempo hanno operato come taxi del mare nel soccorso dei migranti messi in mare dai libici, trafficanti di uomini. L’accusa è documentata da informative dello Sco, il Servizio centrale operativo del Viminale, la Squadra Mobile di Trapani e del Nucleo Speciale di Intervento ...