Narcotraffico | il boss che parlava troppo

(Di sabato 29 ottobre 2022) Grazie a una «falla» aperta in un sistema di messaggistica criptata, gli inquirenti hanno ricostruito la rete criminale che a Gioia Tauro gestiva il commercio di cocaina. Il padrino Raffaele Imperiale dialogava con i suoi complici. E muoveva tonnellate di droga e introiti multimilionari. Quanti reati possono nascondersi in 100 milioni di chat scambiate dai più grandi narcotrafficanti del pianeta? È la Biblioteca di Alessandria del crimine organizzato quella che gli 007 francesi hanno scoperto «bucando» due piattaforme - «SkyEcc» e «EncroChat» - ritenute (a torto) inviolabili. Sistemi di messaggistica istantanei usati dae latitanti per concludere affari o scambiarsi confidenze. Nella rete è finito anche «l’uomo dei Van Gogh», il padrino napoletano Raffaele Imperiale, estradato la scorsa estate da Dubai per scontare una condanna per droga. Imperiale aveva anche ...