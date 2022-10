Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | anche Sonego avanza al turno di qualificazione

(Di sabato 29 ottobre 2022)Lorenzo, dopo Fabio Fognini, domani proverà a conquistarsi un posto nel tabellone principale deldi. Il tennista piemontese, che arrivava da quattro sconfitte di fila, quest’oggi è riuscito ad interrompere la striscia negativa, imponendosi con lo score di 6-4 7-6(9) su Joao Sousa. Due parziali decisi sul filo del rasoio, con l’azzurro bravo a rimanere più freddo del suo avversario nei momenti topici. Nel primo setannulla due palle break molto delicate sul 4-4 e nel game successivo trova lui il break decisivo per il 6-4 finale. Nella seconda frazione il recente vincitore dell’Atp di Metz si è invece più volte complicato la vita in situazioni di vantaggio. Dal 4-1 si è fatto rimontare sul 4-4, poi una ...

PARIGI - BERCY 2022: IL TABELLONE Alcaraz (ESP) [1] - Bye Karatsev - Nishioka (JPN) van de Zandschulp (NED) - Dimitrov (BUL) Qualificato - Berrettini (ITA) [13] Hurkacz (POL) [10] - ...Ultimo Masters 1000 della stagione e Novak Djokovic sarà in campo come testa di serie numero 6 a Parigi-Bercy. La stagione o meglio il ranking del campione serbo è stato quest'anno falsato dalle mancate ...Simone Bolelli e Fabio Fognini, a caccia di un posto alle Nitto ATP Finals, hanno bisogno di un'impresa e sono pronti a mettercela tutta in occasione del Masters 1000 di Parigi-Bercy