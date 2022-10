Lollo G | il rapper svela il dietro le quinte del successo | la ex | il padre assente e Tony Colombo

(Di sabato 29 ottobre 2022) IlG, ospite a Raffaele On Air, racconta al giornalista Raffaele Tizzano deldel suo singolo 'Da Napoli a Milano' ft.. Il giovaneilledi come è nata la collaborazione con il neomelodico, della scrittura del testo ispirato alla sua ex fidanzata e del rapporto con il papà, senza però dimenticare un pensiero amorevole nei confronti della mamma.

