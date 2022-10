La Russia cancella definitivamente la comunità LGBT | nuove leggi e multe

Leggi su biccy

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’omofobia non conosce confini e si annida ovunque, anche in paesi e città considerate ‘gay friendly’, ma senza ombra di dubbio ci sono alcuni stati dove laQ se la passa peggio che altrove e laè uno di questi. Conosciamo tutti le famose ‘contro la propagande’ e quanto queste limitino la libertà di milioni di persone, ma adesso la Duma sta dando l’ennesimo duro colpo alla libertà dei russi (e dei turisti). In questi giorni il parlamento russo ha approvato in prima lettura un nuovo pacchetto diche andrebbe areun’intera. Basterà pronunciare la parola gay, fare riferimento ad una relazione tra due uomini o parlare di transizione per essere multati o espulsi dal ...