Inter | che salasso le risoluzioni di Eriksen | Sanchez e Vidal | ecco il costo a bilancio

... ha spiegatoproprio i muscoli allenati di Marì hanno evitatole coltellate arrivassero al polmone. A disarmare l'aggressore è stato l'ex calciatore dell'Massimo Tarantino. Tombolini ha ...Il bilancio dell'continua a camminare su un filo sottilissimo. È verola perdita è stata ridotta da 246 a 140 milioni, ma vi hanno concorso le eccezionali plusvalenze di Lukaku e Hakimi (100 milioni). Nell'...Lo segnala il bilancio dell’Inter, con la società che sta lavorando con la controparte per trovare una soluzione. Le cifre sono 5 milioni per la stagione 2021-2022 come… Leggi ...Il terribile attacco al centro commerciale di Assago ha provocato un morto: ma poteva andare peggio. Fondamentale l'intervento di un ex Napoli ...