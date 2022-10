In Rapiniamo il duce - in streaming su Netflix - indossa finalmente i panni della cattiva Diretta da suo marito

(Di sabato 29 ottobre 2022) Due giorni dopo la chiacchierata, arriva un WhatsApp. «Pensando al personaggio, volevo aggiungere qualcosa: Nora ha dentro una spinta feroce che la convince a ribellarsi, a non accettare più un ruolo o un destino già scritto. A trovare la sua felicità, costi quel che costi. Urgenze che accompagnano ogni donna da sempre, e ancora oggi». Sono quasi quarant’anni che Isabella Ferrari è in scena – eh sì, Sapore di mare è del 1983 – eppure le interviste non sono diventate una stanca routine. Soppesa le parole, fa da contraltare a se stessa mentre parla («Perché poi, quando rileggo quel che ho detto, vedo una completamente risolta, e io non sono così: c’è uno sforzo costante, un lavoro sotterraneo, molta volontà»). E continua a interrogarsi anche dopo. ...

ildi Renato De Maria (su Netflix C' molto di gi visto in questo film targato Netflix Italia dove De Maria espone al solito il suo pantheon: l'amore per il cinema noir americano (ma ...Se ve li foste persi, poi, correte a recuperare La ragazza più fortunata del mondo ,ile Niente di nuovo sul fronte occidentale . Per tutte le altre trame e i nostri suggerimenti, ...Pietro Castellitto lo avevamo lasciato innamorato perso di Matilda De Angelis, ma si è sposato con Benedetta Porcaroli! Ma è tutto veroDopo ‘Lo Spietato’ (2019) e il documentario ‘Italian Gangsters’ (2015), Renato De Maria torna al cinema di genere con ‘Rapiniamo il Duce’: un heist movie con l’avventura in perfetto stile ‘Indiana ...