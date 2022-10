House of the Dragon 2 non andrà in onda nel 2023 | si allunga l’attesa | la conferma di HBO

(Di sabato 29 ottobre 2022)of the2 dovrà aspettare un bel po’ prima di debuttare in tv. Infatti, secondo i vertici HBO, la secstagione non uscirà prima del. Casey Bloys, chief content officer di HBO e HBO Max, ha affermato che la popolare serie prequel de Il Trono di Spade probabilmente tornerà per la secstagione “nel corso del 2024”, così ha dichiarato in un’intervista con Vulture. Il motivo risiede nei lunghi tempi di produzione. “Stiamo appena iniziando a mettere insieme tutti i piani che abbiamo. E proprio come l’ultima volta, ci sono così tante incognite. Non voglio essere riservato, quindi non voglio dire che sarà pronto per questa data, per poi doverlo spostare.” Su un punto, però, Bloys sembra abbastanza fermo: “Non aspettateof the2 nel ...

