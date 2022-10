Gerry Scotti | il dramma del ricovero in terapia intensiva | “Tutti i parametri sballati”

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 29 ottobre 2022)ha vissuto dei momenti molto difficili. In particolar modo vi è stato unaffrontato in ospedale, inNell’ultimo periodoè più impegnato che mai. Il conduttore, reso noto soprattutto per il quiz show Chi vuol essere milionario?, a breve potrebbe non avere nemmeno un attimo per fermarsi a riprendere il respiro. Lo zio, infatti, potrebbe vedere dinanzi a sé concretizzarsi nuovissime e entusiasmanti avventure. Da Dinner Club al Festival di Sanremo 2022, il conduttore è in pieno fermento.web sourceIl popolare conduttore televisivo di Miradolo Terme tornerà anche quest’anno alla guida del tg satirico di Canale 5 “Striscia la notizia”. ...