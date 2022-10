Formazioni ufficiali Lecce Juve | le scelte dei due tecnici

1′ Iniziata la partita al 'Comunale' LeFiorenzuola (4 - 3 - 3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Fiorini, Currarino (C), Stronati; Sartore, Mastroianni, Morello. ...Napoli - Sassuolo, leufficialiNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. SASSUOLO (4 -...Riscatto in vista per Milik Milik riscatto Juventus. Nella sfida del Via del Mare contro il Lecce, Max Allegri affiderà nuovamente a lui l’attacco della Juventus Secondo la Gazzetta dello Sport, la J ...Rossoneri in campo a Ancona per dare continuità al bel momento che attraversano: mister Maraia lancia dal primo minuto Bruzzaniti e conferma Visconti a centrocampo. In panchina Mastalli e Di Quinzio c ...