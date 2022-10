Conferenza stampa Alvini | «Voglio vedere lo Zini in festa L’Udinese…»

(Di sabato 29 ottobre 2022), il tecnico della Cremonese ha parlato in vista del match contro l’Udinese: le dichiarazioni Massimilianoha parlato alla vigilia del match tra Cremonese e Udinese. UDINESE – «È una partita importante, a me comunque interessa solo della Cremonese e di quello che possono fare i ragazzi.veder esultare i miei calciatori e l’ambiente. L’Udinese è una squadra forte e lo dice la classifica. Ci serve una gara aggressiva per levare loro i punti di forza». ASSENZE – «Non c’è Chiriches, dobbiamoanche le condizioni di Lochoshvili. Lo staff ce l’ha messa tutta per rimetterlo in sesto, speriamo di riaverlo. Rientra Radu». POCHI PUNTI – «Abbiamo fatto un viaggio notevole,i giocatori ...

Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio. "Dovremo mantenere lo stesso livello di aggressività per tutto l'arco della ..."