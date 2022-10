C’è una parte del Regno Unito che non si è arresa alla Brexit

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 ottobre 2022) «È cominciata la campagna per tornare nell’Unione europea». C’è un pezzo diche non si è rassegnato. A ridosso del referendum del 2016 era minoritario, o l’abbiamo pensato tale, se può essere minoritario il quarantotto per cento non della popolazione, ma di chi era andato a votare. Oggi le cose sono diverse. Lo dicono i sondaggi: la maggioranza degli inglesi, se solo potesse, vorrebbe invertire il divorzio e, in generale, sarebbe disposta a ricedere a Bruxelles un po’ di quella maledetta «sovranità» in cambio di importazioni meno costose. Lo testimonia a Linkiesta John McPhie, fondatore di Rejoin and Reform, che sabato scorso ha fatto marciare cinquantamila persone a Londra. Il sogno è rientrare nell’Ue. Sembra(va) utopia, ma lui è sicuro: il vento sta cambiando. McPhie ha un passato ...