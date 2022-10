Armi | il dicastero di Crosetto difende Crosetto | “Nessun conflitto d’interesse” Ma lui stesso ad agosto diceva | “Io alla Difesa? Inopportuno”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il ministero dellaassicura che il ministro dellanon versa in alcundi interessi o incompatibilità “sul piano tecnico-giuridico”. Ma era stato loministro, poche settimane prima di diventarlo, a definire pubblicamente “inopportuna” una sua eventuale nomina in quel ruolo a causa del lavoro che svolgeva fino a ieri. Si complica la posizione di Guido, finito al centro delle polemiche per l’inopportunità della sua scelta per quel ruolo, visto il suo passato da lobbista del settore, consulente di Leonardo, presidente di Aiad (l’associazione di Confindustria che rappresenta le aziende dellae dell’aerospazio) e infine presidente di Orizzonte sistemi navali, joint venture tra Fincantieri e la stessa Leonardo, che si occupa di ...

Il mio ora è un obbligo Istituzionale : quello di difendere il', ha scritto ieri a ...consulenza che Crosetto ha stipulato in passato con diverse aziende nel settore della difesa e delle...prospettive dipendono in gran parte delche ora il cofondatore di Fratelli d'Italia guida. Da Leonardo, società controllata dal ministero dell'Economia, e da altre società del settore...Bonelli dei Verdi presenta un emendamento per evitare i passaggi tra politica e affari, già vietati ai funzionari ma permessi ai politici da una legge di Berlusconi ...A prescindere da quello che farà da ministro, la sola presenza di Crosetto alla guida del dicastero da cui dipendono in gran parte le sorti dei suoi ex e probabilmente futuri datori di lavoro e colleg ...