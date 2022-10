Twitter è di Musk | esulta Trump e il Cremlino Medvedev | «Con lui basta dittature dei social»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo l’ufficializzazione dell’acquisto dida parte di Elone la notizia del licenziamento dei quattro top manager, sono arrivati i primi commenti sulla mossa da 44 miliardi di dollari che ha permesso al patron di Tesla di «liberare l’uccellino». Uno su tutti: quello dell’ex presidente Donaldche era stato cacciato dalmedia dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. «Sono molto contento – scrivesu Truth – chesia ora in “mani sane” e non sia più guidata da lunatici e maniaci della sinistra radicale». Quello che si aspetta, è che«lavori sodo per liberarsi dei bot e degli account falsi». Ancora nessuna notizia, però, sulla possibilità di un suo ritorno sulla piattaforma. Oltre all’ex presidente ...

Oltre all'ex presidente Usa, però, anche da oltreoceano sono arrivate le congratulazioni a, dopo l'acquisto di. In particolare, dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri ...... Andrea Stroppa , giovane ma già ben noto esperto di sicurezza informatica e non solo, uno dei 122 happy few chesegue sudal suo profilo (che ha sfondato la barriera dei 110 milioni di ...Il proprietario di Tesla e Space-X acquista Twitter per 44 miliardi di euro. Il primo passo è stato licenziare ben 4 dei precedenti manager Elon Musk acquista Twitter per 44 miliardi di dollari e uno ...Tante le aspettative libertarie che la nuova proprietà suscita. Ma nella cordata del patron di Tesla e Space X, oltre al principe saudita Alwaleed, ci sono anche i 375 milioni di dollari della Qatar H ...