Torino | un centrocampista spagnolo per Juric

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sergi Darder dell'Espanyol potrebbe essere la pista nuova per il centrocampo del. Vagnati starebbe pensando a lui per accontentare...

Calciomercato.com

Ilaveva infatti occupato tutti gli slot disponibili per l'acquisto dall'estero di calciatori extracomunitari e ha dovuto attendere che le pratica avviate da Pertinhes per ottenere il ...Nel campionato italiano, però, sono arrivate due vittorie consecutive controed Empoli che ...ritorno di Antonio Conte si moltiplicano e la posizione contrattuale dell'excon il ... Torino, UFFICIALE: preso un centrocampista brasiliano. Ecco perché è arrivato solo oggi Il Torino FC ha reso noto sul suo sito ufficiale, di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Jonathan Silva Pertinhes. Il giocatore, nato a Taboao.Tommaso Pobega ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in cui si è soffermato sul prossimo match contro il Torino e l'attuale esperienza con la maglia del Milan. Ecco le ...