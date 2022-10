(Di venerdì 28 ottobre 2022) "Per laun'di. Tempi più duri, difficili", la crisi più profonda dalla riunificazione. Lo ha detto oggi in un discorso alla nazione il presidente tedesco Frank - ...

Agenzia ANSA

la Germania inizia un'epoca di vento contrario. Tempi più duri, difficili", la crisi più ... Lo ha detto oggi in un discorso alla nazione il presidente tedesco Frank - Walter, basato sul ...Durissima, infatti, la nota redatta dal ministero degli Esteri e sottoscritta dal ministrol'... che era stata evocata pochi giorni prima dal Presidente Frank - Waltermentre si trovava ... Steinmeier, per Germania inizia epoca con vento contrario "Per la Germania inizia un'epoca di vento contrario. Tempi più duri, difficili", la crisi più profonda dalla riunificazione. (ANSA) ...E' la crisi più profonda dalla riunificazione tedesca, afferma Steinmeier, che prende le distanze da Mosca: "E' finito il sogno dell'ex presidente sovietico Gorbaciov di una 'casa comune europea'" ...