Serena | «La rimonta dell’Inter in campionato è possibile»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’ex giocatore, Aldo, ha parlato della lotta scudetto e di una ipoteticainAldo, ex giocatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto e di una ipotetica. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Dico di sì, lain. Ma la strada è stretta, è bene chiarirlo. Perché da qui in avanti servirà praticamente la perfezione. Servirà fare tutto bene e sarà necessario che gli altri sbaglino, nello specifico il Napoli, che fin qui ha mostrato una vivacità meravigliosa e un gioco splendido. L’Inter deve crederci, per come la vedo io non è giusto tagliar fuori ...

L'ex giocatore dell'Inter, Aldo, ha parlato della lotta scudetto e di una ipoteticadell'Inter in campionato Aldo, ex giocatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto e di una ipoteticadell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Dico ...Attenzione però che, come avviene proprio in unasportiva, sarà il sacrificio a determinare ... Infatti, l'atmosfera che circonda questo segno sarà chiaramente molto, tanto da influenzare ...Le dichiarazioni di Aldo Serena: "Inter in grado di rientrare nella lotta Scudetto, non escluderei neanche la Juventus" ...L’ex giocatore dell’Inter, Aldo Serena, ha parlato della lotta scudetto e di una ipotetica rimonta dell’Inter in campionato Aldo Serena, ex giocatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta ...