Nuovi guai per Di Maio | per salvarsi da due querele deve ricorrere all’immunità che voleva cancellare…

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Non c’è fine al periodo negativo di Luigi Di, che in pochi giorni s’è ritrovato disoccupato, senza un partito, senza la Farnesina e con un futuro tutto da scrivere, dopo aver coltivato sogni di gloria nell’Armata Brancaleone di Enrico Letta. Le ultime disavventure parlano di un Dialle prese con dueper diffamazione che potrebbero costargli molto care, a meno che non utilizzerà lo strumento – da lui inviso, in quanto considerato prerogativa della casta – dell’immunità parlamentare, visto che le denunce riguardano il periodo in cui era parlamentare e dunque potrebbero essere vanificate da un’interpretazione “politica” prevista dalla Costituzione come diritto di esercizio della libertà di espressione durante il mandato. Die le duesu cui servirebbe l’immunità ...

