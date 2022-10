Nuova moschea in via Padova a Milano | Come un ghetto islamico

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una cifra irrisoria per la realizzazione di unain via: prosegue l'islamizzazione di quella parte di città

La Repubblica

... mentre l'attuale coalizione del premier Yair Lapid avrebbe 56 dei 120 seggi dellaKnesset. ... il responsabile del massacro compiuto nellaIbrahimi di Hebron nel 1995, costato la vita a ...... nel 2008 una bomba venne fatta detonare nei pressi dellaSeyyed al Shuhada , uccidendo 14 ... in unariedizione di una nota paranoia istituzionale. Appare altrettanto verosimile che la ... La prima moschea di Milano nascerà in via Esterle con la Casa della cultura islamica. Decori sulla facciata, … L’edificio assegnato alla comunità di via Padova. Asfa Mahmoud: "Sarà un luogo di culto ma aperto alla città ed ...Sono almeno quindici le vittime e decine i feriti – tra cui almeno una donna e due bambini, secondo i media locali – di un attentato nel celebre santuario di Shah Cheragh a Shiraz, nel sud dell’Iran.