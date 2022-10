Marcia per la pace a Napoli | le posizioni critiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Le immagini che ci giungono da Piazza del Plebiscito testimoniano quanto abbiamo ripetuto per settimane e cioè che il candidato segretario del Pd Vincenzo de Luca, con le sue circolari di stampo sovietico ai dirigenti scolastici, è riuscito a svuotare le scuole della Campania. L’inutile parata di De Luca un risultato lo ha già prodotto, garantire agli studenti un ponte lungo coi soldi dei cittadini”. Così in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania che, ironicamente, parla di “successo della gita scolastica organizzata da De Luca”. “De Luca stanzia 300 mila euro per il trasporto degli studenti perentoriamente chiamati a prendere parte alladella. Evidentemente è consapevole dell’inefficienza del sistema di mobilità pubblica. E allora si dedicasse a garantire servizi ai ...

