LIVE Barcellona-Olimpia Milano 66-45 | Eurolega basket in DIRETTA | padroni di casa in controllo nell’ultimo quarto

(Di venerdì 28 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-54 Un libero di Jokubaitis. 72-54 Appoggio al vetro di Baron. 72-52 Tripla di Tonut, 2’32” da giocare. 72-49 Penetrazione di Nnaji. 70-49 Piazzato di Voigtmann. 70-47 Altri due per Nnaji. 68-47 Davies continua a far sventolare la bandiera di. 68-45 Penetrazione centrale di Pauli. 66-45 Schiacciata di Nnaji. 64-45 Jumper di Davies da centro area, 6’48” da giocare prima della sirena finale. 64-43 Davies si appoggia al vetro da centro area. 64-41 Tripla di Higgins. INIZIA ILE ULTIMO. FINISCE IIL TERZO. 61-41 Recupero delcon Pauli che va a schiacciare in campo aperto. 59-41 Jumper di Higgins. 57-41 Piazzato di Hines dalla media, 59? sul cronometro. 57-39 Alley oop di Laprovittola per la ...

Calciomercato Juventus, proseguono i rumours in casa bianconera: l'ultimo intreccio che rischia di far saltare il banco. Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lecce - Juventus , gara importante per ...Anche perché il- secondo a +5 - non ha un impegno agevole contro il Valencia di Gattuso in trasferta. In poche parole la truppa madrinista ha la possibilità di rimanere a galla e non ...Il venerdì della regular season di EuroLeague vede in campo l'Olimpia Milano ancora una volta in trasferta - la quarta nelle prime cinque partite - al Palau Blaugrana del Barcelona ...Il venerdì della regular season di EuroLeague vede in campo l'Olimpia Milano ancora una volta in trasferta - la quarta nelle prime cinque partite - al Palau Blaugrana del Barcelona ...