La lenta e dolorosa agonia del Pd in attesa del Congresso

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Confermati i tempi del, quattro mesi almeno, le primarie potrebbero tenersi il 12 marzo 2023. «Una follia», ammette un big del Partito democratico. La scommessa del gruppo dirigente è intrecciare con successo la lunga discussione interna con l’iniziativa politica nel nuovo quadro dominato dal governo di destra di Giorgia Meloni, dai problemi enormi sul fronte internazionale e della società italiana, dal movimentismo delle altre opposizioni. Oggi la riunione della Direzione per specificare meglio questo complicatissimo iter congressuale che dovrebbe dare una svegliata ai concorrenti: ormai i tempi sono più maturi per Stefano Bonaccini e Dario Nardella, al momento i nomi più forti (quelli di Paola De Micheli e Matteo Ricci, malgrado le tante apparizioni tv soprattutto del sindaco di Pesaro che le ama molto non hanno alcuna possibilità). Sul presidente ...