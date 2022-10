Il Natale buono di AISLA mette al centro la famiglia e i caregivers. Doni preziosi come un sorriso

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Anche quest’annodedica ila chi, tutti i giorni, affronta la malattia. Con il carovita e l’aumento del costo dell’energia elettrica questo inverno appare più difficile da affrontare, soprattutto per le famiglie dei malati. “La Vita è bellissima”, dichiara Silvia Codispoti nel video testimonianza che lancia la campagna delsolidale di, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Le persone con SLA vivono solitamente nelle loro case, dove è possibile mantenere legami, relazioni, affetti e in queste case l’energia elettrica è una risorsa vitale. È impossibile razionalizzare l’utilizzo di ausili tecnologici,la macchina per la tosse e i comunicatori oculari che, ad oggi, non sono inclusi nel bonus elettrico. “Questi macchinari sono a tutti gli effetti parte ...

Il Natale di AISLA porta con sé una riflessione sulla bellezza della Vita che pone al centro il valore della Famiglia . Con il claim " doni preziosi come un sorriso ", tutte le proposte del Natale solidale. Anche quest'anno AISLA dedica il Natale a chi, tutti i giorni, affronta la malattia. Con il carovita e l'aumento del costo dell'energia elettrica questo inverno appare più difficile da affrontare, soprattutto per le famiglie dei malati.