Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Isa sulla dodicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Se c’è una cosa che sto apprezzando nell’attuale edizione delVip è che il pubblico non sta dimenticando. I reality, e la tv in generale, sono spesso unspecchio di ipocrisia, oggi ci si indigna per qualcosa e domani ce la siamo già scordata, e invece, almeno fino ad ora, il pubblico non sta lasciando passare niente e in qualche modo si sta facendo giustizia da solo. Se ci fate caso, infatti, tutti i concorrenti che avrebbero meritato di uscire dalla Casa in occasione della tremenda vicenda di Marco Bellavia, pian piano stanno lasciando il programma per mano proprio del pubblico, e dopo Ciacci, Gegia e la Quaranta ieri è toccato ad Elenoire Ferruzzi. Purtroppo ci sono anche i superprotetti che al televoto non sia azzardano a mandarli (ciao Wilma, ciao Charlie) ma non ho dubbi sul fatto che alla prima occasione ...