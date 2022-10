Governo Meloni | la diretta – Mattarella | “Non abbiamo ancora sconfitto il Covid” Letta | “Preoccupati per liberi tutti su virus e contante”

La linea del: cosa cambia su mascherine, vaccini e multe . La svoltasul Covid: no al modello Draghi, via tutte le restrizioni. "Non replicheremo il modello del...Il nuovo esecutivosi è insediato ed è al lavoro per affrontare le sfide economiche più urgenti per il ...Come abbiamo anticipato, però, secondo Ciriani la scelta del governo di rinviare le multe sarebbe dovuta a «difficoltà tecniche» nell’invio degli avvisi che confermano definitivamente ai sanzionati l’ ...Ascolta il podcast del Fatto di domani VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI: GUERRA DELLE NOMINE, LA VIA CRUCIS DI MELONI. Dopo l’estenuante trattativa per la spartizione dei ministeri, la via crucis di Gior ...