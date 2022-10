(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il casonon sembra ancora essere archiviato. Vittima di bullismo, nelle scorse settimane l’attore aveva abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, non prendendo più parte alle dirette in studio. Una sola eccezione: la puntata dello scorso 20 ottobre, durante la quale ha avuto modo di confrontarsi con i concorrenti che lo hanno insultato. Da quel momento, nessuna sua traccia durante le prime serate delshow. Un’assenza che ha sollevato qualche polemica social. A svelare l’arcano è stato il suoTony Toscano il quale, rispondendo a un utente su Instagram, ha spiegato che la produzione del programma ha stabilito di non ospitarlo. “Purtroppo non dipende da noi, è il GF che decide”, ha chiarito. Da queste parole si può dedurre chevorrebbe poter sedere in studio, come gli altri concorrenti ...

Il Fatto Quotidiano

Gf Vip, Marco Bellavia non partecipa alla prima serata del reality: ecco cosa ha detto il suo manager L'agente di Marco Bellavia ha spiegato perché l'ex gieffino non è presente in studio al Grande Fratello Vip: il motivo è sorprendente e ha subito alimentato delle polemiche.