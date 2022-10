Fallimento Juventus in Champions League | i motivi

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Non succedeva da 9 anni che lanon superasse il girone eliminatorio della, precisamente dalla stagione 2013/2014, quando gli uomini allenati da Antonio Conte persero 1-0 in Turchia contro il Galatasaray, arrivando terzi nel proprio gruppo. Per Massimiliano Allegri invece, si tratta della prima eliminazione ai gironi nella sua carriera da allenatore. Al di là dei record negativi o dei precedenti, il momento che sta attraversando laè indubbiamente uno dei più difficili negli ultimi 10 anni. La preoccupazione tra i tifosi è senza dubbio legittima e la mancanza di certezze per il prossimo futuro, sta facendo sprofondare tutto l’ambiente.in: mancanza di idee Uno dei problemi più ...