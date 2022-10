F1 | accolto ricorso Alpine | restituito ad Alonso il settimo posto nel GP Usa

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La Fia haildellacontro il reclamo della Haas, che aveva spinto i commissari di gara a infliggere 30? di penalità a Fernando, che ritrova così i sei punti conquistati al Gran Premio degli Stati Uniti. Lo spagnolo era stato sanzionato perchè aveva perso lo specchietto retrovisore destro a causa dell’impatto con Stroll continuando la gara in condizioni non sicure, ma l’ha immediatamente fatto notare che il pilota non era stato informato dalla direzione gara che la sua monoera danneggiata e che il reclamo della Haas era stato presentato con 24 minuti di ritardo rispetto alla deadline, obiezioni che sono state accolte ripristinando così l’ordine d’arrivo del Gran Premio degli Stati Uniti. SportFace.