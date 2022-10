Da noi a ruota libera | anticipazioni 30 ottobre 2022 | chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Torna anche questa domenica, 30, “Da noi a” il programma in ora alle 17 e 20 su Rai1 condotto da Francesca Fialdini nel quale gliraccontano le loro esperienze personali. I partecipanti riportano le loro esperienze di vita e anche il loro percorso professionale, quello che li ha portati ad avere successo. View this post on Instagram A post shared by Francesca Fialdini (@francifialdini) Tra gli: Red Canzian, Nency Brilli e Tosca D’Aquino Anche in questa occasione saranno tanti i volti noti che si apriranno in un racconto “a” sulle loro carriere. Tra gli altri ci sarà il cantante e compositore Red Canzian con il suo “Casanova Opera Pop”, spettacolo che riparte per il tour dopo aver ...