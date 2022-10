Carabiniere uccide il suo comandante nel Comasco | arrestato dopo blitz

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) COMO (ITALPRESS) – Notte di negoziazione ad Asso, in provincia di Comoche ieri unha sparato contro il suoe poi si è barricato all’interno della caserma.L’epilogo della vicenda si è avuto intorno all’alba di oggi, quando un team del GIS ha effettuato uncon un’unità cinofila d’assalto bloccando e disarmando il brigadiere che si era asserragliato all’interno della stazione. Prima di essere bloccato, l’uomo è riuscito a esplodere un colpo ferendo in maniera non grave, al ginocchio, un operatore del GIS, subito soccorso dai sanitari già presenti sul posto. Morto il luogotenente Doriano Furceri,della stazione. Il brigadiere, che sembra soffrisse di problemi psichici, era stato riammesso in servizio a seguito del giudizio di una commissione medico ospedaliera ...