Calciopoli | il TAR del Lazio dichiara inammissibile il ricorso della Juve

...Ferraris ha fatto l'ennesimo ricorso per riottenere lo scudetto del 2005 - 2006 assegnato a tavolino all'Inter dopo la sentenza di, ma ancora una volta non è andata a buon fine. lldel ...... le parole di Stankovic sull' Inter, il minutaggio di Lukaku , il futuro di Pioli e il rigetto delsul ricorso della Juve in merito aLa Juventus si era rivolta al Tar del Lazio per riottenere lo scudetto del 2005-2006 revocato dopo lo scandalo Calciopoli, ma ancora una volta il ricorso è stato rigettato ...E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso al TAR presentato dalla Juventus a proposito della battaglia su Calciopoli e lo scude ...