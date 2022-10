Asso | carabiniere asserragliato in caserma | comandante trovato morto

Undel Gruppo di Intervento Speciale (Gis) è rimasto ferito in modo non grave. Liberi e illesi gli ostaggi... comandante della stazione dei carabinieri di, in provincia di Como, dove per tutta la notte è ... L'irruzione dei Gis Nel corso dell'irruzione nella caserma, undel Gruppo di intervento ...Un carabiniere ha ucciso il suo comandante di stazione ad Asso (Co) ed è rimasto asserragliato in caserma per ore, prima di arrendersi.Il brigadiere Antonio Milia avrebbe sparato al comandante di stazione, il luogotenente Doriano Fuceri, uccidendolo.