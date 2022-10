Alle donne presidenti preferisco le donne canefore

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) A moltissimi italiani, di destra e di sinistra,e, sempre meno differenziati, uomini, piacciono le. A me, maschio non votante e non partecipante alla marcia dell’indifferenziazione, piacciono letranquille, che a rompere soffitti di cristallo non ci pensano proprio... Me lo ha rammentato Napoleone Martinuzzi, scultore veneziano e dannunziano, con la sua “Canefora” del 1926 appena ammirata nel Frutteto del Vittoriale (a ogni nuova visita scopro qualcosa di nuovo, essendo così grande e vario il meraviglioso parco culturale pensato dal Poeta). Seduta in cima a una colonna porta sulla testa un canestro colmo di frutti. Non è solo una statua, è un ideale: al contempo morbida e ...