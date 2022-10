Wonder 100 | iniziativa a favore di Fondazione Mente

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il 24 ottobre si è tenuta a Milano la prima cena di beneficienza adi, organizzata dal suo board promotore composto da Umberta Gnutti Beretta, Sara Sozzani Maino, Alfonso Liguori e Paolo Stella che insieme a Jacopo Durazzani ne ha firmato anche la creatività e direzione artistica.100: imprenditori, note maison di moda come Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Moncler, Loro Piana, Giorgio Armani, Michael Kors, Sergio Rossi, Santoni, stampa e personaggi noti: Melissa Satta, Antonio Folletto, Tamu McPherson, Marica Pellegrinelli, Alessandra Airò, Matilde Gioli, Cathy La Torre, Mattia Stanga, Camilla Filippi, Niki Wu Jie, Edoardo Monti, Coco Rebecca Edogamhe, zi, Giulia De Lellis, Mattia Stanga e l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi. I magnifici primi 100 che hanno ...

L'evento, intitolato, ha ospitato numerose personalità dello spettacolo, della moda, dell'editoria: 'È stato organizzato da Umberta Gnutti Beretta che è una donna incredibile, che lo ha ...