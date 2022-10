Via Colonne a Giugliano | al problema viabilità si aggiunge quello della sicurezza | furti e rapine

Internapoli

Il governo Meloni studia una pace fiscale a doppia: da un lato lo stralcio delle cartelle e dall'altro uno sconto sostanzioso sul debito. Da cosa ...cui il governo sta lavorando è una delle...Un tratto di penna e. Lo spazio di un paio di firme, in calce. Più in alto, un centimetro ... Come si svelava su questenella scorsa settimana, Sasa Lukic vuole che venga inserita una ... Giugliano. Caos alle Colonne, chiude anche via Gioberti: “I cittadini devono prendere l’elicottero” di M.R.Fresco di approvazione in giunta il piano attuativo di iniziativa privata per il recupero dell’edificio sito tra via Roma e via Tre Colonne che ospita il cinema multisala Politeama e nel piano ...Amaro risveglio per i cittadini di Giugliano che dopo la chiusura di via Colonne, via Appia e via Signorelle, hanno visto chiudere anche via Gioberti. Gravi le conseguenze al traffico veicolare.