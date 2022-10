Uomini e Donne | un corteggiatore è scomparso nel nulla | l’annuncio terrificante di Maria De Filippi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La puntata del 27 ottobre inizia dando ampio spazio alla promozione del nuovo libro dell’opinionista Tina. In seguito, verrà dedicato del tempo sia al trono classico che al torno over, senza dimenticare l’immancabile quartetto composto da Ida, Roberta, Alessandro e Riccardo con qualche parola spesa dal giovane Armando che difficilmente rimane in silenzio quando sono chiamati in causa loro quattro. Unscompare nel, mistero adeve fare un importante annuncio, Roberto non farà più parte del parterre maschile. L’uomo dopo aver iniziato una conoscenza sia con Gemma che con Silvia, ha contattato la redazione dicendo che non si sarebbe più presentato nel programma. Entrambe le dame hanno confermato di aver sentito Roberto proprio il giorno prima di quest’annuncio ...