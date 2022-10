Una vita anticipazioni | Fidel si risveglia? La decisione di Genoveva e l’inganno di sua figlia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 27 ottobre 2022)si prepara a presentare alle sue amiche di Acacias 38 Gabriela. Non ha nessuna intenzione di nascondere la verità, lo ha fatto per troppo tempo e adesso è arrivato il momento di godersi l’affetto della sua amata. Quello chenon sa è che forse suaGabriela non è poi così sincera come crede e quelle che sono le intenzioni della ragazza, si paleseranno solo nelle ultime puntate di Unache stanno per andare in onda su Canale 5. Ma iniziamo dalla puntata di Unain onda domani, 28 ottobre 2022, su Canale 5 ci aspetta la seconda parte dell’episodio 1475 di Acacias 38…Che cosa ne sarà di, si riprenderà dopo l’agguato? E Felipe che cosa farà con Dori, le darà una seconda possibilità visto che la bella infermiera ha rinunciato a ...