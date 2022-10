Un gioco sporco Ora Putin accusa l' Occidente | Vogliono sterminarci

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Valdai Vladimirha sparato a zero contro l'ndolo di aver fomentato l'escalation in Ucraina: "Ha fatto unpericoloso,e mortale, senza considerare gli interessi degli altri Paesi"

27 ott 16:28 Putin: l'Occidente fa une sanguinoso 'Il cosiddetto Occidente ha fatto un, unsanguinoso, senza considerare gli interessi degli altri Paesi'. Lo ha detto ...È il 246° giorno di guerra in Ucraina. Il discorso che il presidente russo Vladimir Putin ha pronunciato al Valdai Club, il principale foro di dialogo nel Paese, è stato dedicato alla "fine dell'...Valdai Vladimir Putin ha sparato a zero contro l'Occidente accusandolo di aver fomentato l'escalation in Ucraina: "Ha fatto un gioco pericoloso, sporco e mortale, senza considerare gli interessi degli ...“Il cosiddetto Occidente ha fatto un gioco sporco, un gioco sanguinoso, senza considerare gli interessi degli altri Paesi”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. “Le proposte della Russia pe ...