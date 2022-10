Sagre in Campania | gli eventi dal 28 al 30 ottobre | torna la Sagra della Castagna

Napoli da Vivere

Anche lahaa ottobre con castagne locali . Indice dei contenuti Ledi castagne in provincia di Roma Appuntamenti con le castagne tra Viterbo e Rietie fiere in Molise e ...Grazie a voi turisti è diventata una dellepiù belle, famose e visitate d'Italia. Ci vediamo ... Si tratta di uno degli appuntamenti autunnali più attesi in. La Sagra della castagna Igp e ... Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 28 al 31 ottobre 2022 Il Centro Italia è ricco di appuntamenti. Potremo scoprire borghi caratteristici, con castagne locali, vino novello e tanta musica.Inizierà il 28 ottobre e proseguirà fino a domenica 30 ottobre a Valle di Maddaloni la “28^ festa della Mela” uno degli eventi più importanti del panorama delle “sagre” organizzate in Campania per pro ...